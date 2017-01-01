Возгорание газовой трубы произошло во Владикавказе (ВИДЕО)
- Автор:
- Заур Джанаев
- Дата публикации:
- 13:46
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По словам очевидца, во время ремонтных работ во Владикавказе, на улице Маркуса, из-за неумелых действий бригады газовщиков и сварщиков произошло возгорание, которое повлекло за собой поджог высоковольтного кабеля. Однако грамотные действия очевидцев помогли потушить пламя до приезда пожарных.
"По приезде пожарных утечка газа была полностью локализована. Пострадавших нет," - сообщает мобильный репортёр.
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