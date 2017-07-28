Вооруженные битами парни напали на автомобиль в Челябинской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:46
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По словам автора ролика, вместе с 78-летней бабушкой он поехал за грибами. Повернув на проселочную дорогу, водитель уткнулся в УАЗ, перегородивший путь. Из него вышли парни, которые потребовали от хозяина легковушки покинуть салон. Автор ролика не подчинился. Один из злоумышленников, воспользовавшись тем, что пенсионерка пытается открыть дверь, ворвался в салон. Водитель нажал на газ. Пенсионерка начала громко кричать. Это испугало преступника– он покинул салон на ходу.
Мужчина с бабушкой благополучно уехали с места происшествия и, как сообщается, обратились в полицию. Позже выяснилось, что двое нападавших были охранниками картофельного поля, которые решили, что автор ролика ездил не по грибы.
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