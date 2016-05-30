Самолёт врезался в легковушку на дороге в Чечне
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:06
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На кадрах видно, как на проезжую часть выезжает легкомоторный самолёт. Машина начинает набирать скорость и, кажется, уже вот-вот оторвётся от земли. Однако задевает дорожный знак и врезается в легковой автомобиль - прямо на пешеходном переходе, отмечают пользователи, посмотревшие этот ролик.
Сообщается, что пилот разбившегося самолёта производил опрыскивание полей. В результате аварии с множественными ушибами и ранами на лице был доставлен в больницу. Водитель легковушки, к счастью, не пострадал.
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