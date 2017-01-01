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Ежегодная выставка "Лилейников" открылась в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:08
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Ежегодная выставка "Лилейников" открылась в московском Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Выставка также будет работать 9, 12 и 13 августа 2017 года. Для посетителей представлено большое разнообразие сортов, цветущих в разгар лета: миниатюрные и крупноцветковые, махровые и "спайдеры", сорта для коллекционеров, дизайнеров и любителей. Посетители могут получить профессиональные консультации по подбору устойчивых сортов, рекомендуемых для Подмосковья, а также — по выращиванию и использованию растений в дизайне сада. Специалисты расскажут не только о секретах агротехники, но и познакомят с новинками селекции.

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