Выгребную яму выкопали по соседству с питьевым источником в селе Спасское Республики Татарстан

Автор: Аноним Дата публикации: 14:30

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191202

Жители села Спасское, что в Бугульминском районе Республики Татарстан, возмущены близким соседством выгребной ямы и родника. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял репортаж о насущной проблеме.По словам автора ролика, в год экологии в селе Спасское построили фельдшерско -акушерный пункт с необорудованной выгребной ямой. Её дно, как рассказыват местные жители, даже не забетонировано.Однако автономная канализация находится в близости от родника "Спасские ключи", который является памятником природы и, по словам автора видео, единственным источником питьевой воды для местного населения.