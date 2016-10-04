Выгребную яму выкопали по соседству с питьевым источником в селе Спасское Республики Татарстан
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 14:30
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По словам автора ролика, в год экологии в селе Спасское построили фельдшерско -акушерный пункт с необорудованной выгребной ямой. Её дно, как рассказыват местные жители, даже не забетонировано.
Однако автономная канализация находится в близости от родника "Спасские ключи", который является памятником природы и, по словам автора видео, единственным источником питьевой воды для местного населения.
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