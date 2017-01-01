Тактильный "Сенсорный сад пяти чувств" открылся в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:18

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Первый в России тактильный "Сенсорный сад пяти чувств" открылся для слепоглухих, незрячих и маломобильных людей. "Сенсорный сад пяти чувств" торжественно открыли в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Проект создан фондом поддержки слепоглухих "Со-единение" и "Аптекарским огородом" при участии проекта в сфере социального предпринимательства "Сад в городе". Бортики приподнятых грядок с базиликом, шалфеем, розмарином, лавандой, сельдереем, мятой, баданом, душицей, тимьяном, майораном и прочими пищевыми и лекарственными растениями устроены таким образом, чтобы поверхность земли и растения были доступны также и для человека в инвалидной коляске.