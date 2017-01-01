В Башкирии два козла устроили «разборки» на капоте машины
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:09
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Один козёл взобрался на капот "ВАЗа" и выяснял отношения на рогах с собратом, оставшимся на земле. Животное постоянно поднималось на дыбы и приземлялось копытами на кузов отечественной легковушки.
Рогатый конфликт запечатлели на видео очевидцы, которые не рискнули вмешиваться в драку животных. Теперь пользователи, посмотревшие ролик, отмечают, что невольным свидетелям следовало не снимать происходящее на камеру мобильного телефона, а попытаться спасти чужой автомобиль и спугнуть буйных животных.
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