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Главная  /  Репортажи  /  В Башкирии два козла устроили «разборки» на капоте машины

В Башкирии два козла устроили «разборки» на капоте машины

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:09
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В Башкирии двое парнокопытных устроили "разборки" на капоте припаркованного автомобиля. Сообщается, что инцидент произошёл в селе Старосубхангулово.

Один козёл взобрался на капот "ВАЗа" и выяснял отношения на рогах с собратом, оставшимся на земле. Животное постоянно поднималось на дыбы и приземлялось копытами на кузов отечественной легковушки.

Рогатый конфликт запечатлели на видео очевидцы, которые не рискнули вмешиваться в драку животных. Теперь пользователи, посмотревшие ролик, отмечают, что невольным свидетелям следовало не снимать происходящее на камеру мобильного телефона, а попытаться спасти чужой автомобиль и спугнуть буйных животных.
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