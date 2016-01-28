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На Спартаковской площади загорелся ангар

Автор:
Volk1086
Дата публикации:
15:18
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На Спартаковской площади загорелся ангар. Площадь пожара 200 кв. метров.

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