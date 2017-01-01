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Под Ростовом-на-Дону горит поле (ВИДЕО)

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:20
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Сильная жара стоит в Ростове. В окресностях переодически вспыхивают пожары на полях.

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