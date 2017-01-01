Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дорога в Нижнем Тагиле покрылась "лунными кратерами" (ВИДЕО)

Дорога в Нижнем Тагиле покрылась "лунными кратерами" (ВИДЕО)

Автор:
Наталья Кравченко
Дата публикации:
15:36
  • 23
  • 0

"Лунные кратеры" покрывают дорогу на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле. Здесь в межквартальном проезде образовались гигантские выбоины.

"Яма на яме и постоянные лужи, из-за которых едешь в слепую," - сообщает автомобилист. По словам мобильного репортёра, по такой дороге на машине страшно ехать. А такси и вовсе отказываются заезжать в этот квартал.

Местные жители, по словам автора видео, писали обращения в Администрацию Президента, в Администрацию города и непосредственно в Управляющую компанию. "Но внятных ответов и сроков ремонта проезда нам так и не дали," - пишет мобильный репортёр.
  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

52 0
12:41 | mreportertv
Град из саранчи атаковал автомобили в Астраханской области
39 0
09:36 | Iliass7927
Пыль и камни мешают автомобилистам на дороге в Белогорском районе Республики Крым
39 0
07.08 10:23 | Юрий Филатов
Асфальт кладут под дождём на трассе в ХМАО (ВИДЕО)
28 0
07.08 23:21 | Vocenzuk1969
Пыльный ремонт южного вокзала в городе Калининграде
39 0
02.08 08:02 | Надя Михайлова
Разбитая дорога в поселок Путейский в Кургане (ВИДЕО)