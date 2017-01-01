Дорога в Нижнем Тагиле покрылась "лунными кратерами" (ВИДЕО)
- Автор:
- Наталья Кравченко
- Дата публикации:
- 15:36
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"Яма на яме и постоянные лужи, из-за которых едешь в слепую," - сообщает автомобилист. По словам мобильного репортёра, по такой дороге на машине страшно ехать. А такси и вовсе отказываются заезжать в этот квартал.
Местные жители, по словам автора видео, писали обращения в Администрацию Президента, в Администрацию города и непосредственно в Управляющую компанию. "Но внятных ответов и сроков ремонта проезда нам так и не дали," - пишет мобильный репортёр.
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