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Горе-рабочие проломили крышу дома деревом

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:08
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Горе-рабочие проломили крышу дома деревом. ЧП попало на видео.

На кадрах видно, как двое в синих спецовках спиливают дерево на придомовой территории. Один работает бензопилой, другой - помогает топором. В какой-то момент ствол внушительных размеров все-таки начинает падать. Вот только не на подготовленное место, а на крышу частного дома.

По мнению очевидца ЧП, с такими повреждениями постройка вряд ли подлежит ремонту. В какой стране произошёл инцидент - не сообщается.
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