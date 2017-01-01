Горе-рабочие проломили крышу дома деревом
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:08
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- 17
На кадрах видно, как двое в синих спецовках спиливают дерево на придомовой территории. Один работает бензопилой, другой - помогает топором. В какой-то момент ствол внушительных размеров все-таки начинает падать. Вот только не на подготовленное место, а на крышу частного дома.
По мнению очевидца ЧП, с такими повреждениями постройка вряд ли подлежит ремонту. В какой стране произошёл инцидент - не сообщается.
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