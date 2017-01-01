Пожар на полигоне ТБО в Башкирии
- Автор:
- Дмитрий Пурис
- Дата публикации:
- 19:04
-
- 17
Уже в течение недели в поселке Красная Башкирия Абзелиловского района Республики Башкортостан горит свалка. Обращение в МЧС местных жителей не дают результатов, так как сами пожарные не приезжают тушить. Пожар тушится местными силами при помощи машин, предназначенных для очистки шамбо. Ночью дым покрывает село и дышать становится тяжело. Некоторые жители жалуются на возникновение аллергических реакций.
- 17
Комментарии (0)