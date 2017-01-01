Пожар на полигоне ТБО в Башкирии

Автор: Дмитрий Пурис Дата публикации: 19:04

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Уже в течение недели в поселке Красная Башкирия Абзелиловского района Республики Башкортостан горит свалка. Обращение в МЧС местных жителей не дают результатов, так как сами пожарные не приезжают тушить. Пожар тушится местными силами при помощи машин, предназначенных для очистки шамбо. Ночью дым покрывает село и дышать становится тяжело. Некоторые жители жалуются на возникновение аллергических реакций.