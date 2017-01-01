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Реконструкция парка "Отрада" на северо-востоке Москвы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:45
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На северо-востоке столицы, в парке «Отрада», полным ходом идут работы по реконструкции парка. Парк давно стал любимым местом отдыха жителей Отрадного. К концу августа парк преобразится: будет оборудовано 8 тысяч кв. метров дорожек, в верхней (по течению реки) части парка появится площадка для отдыха со скамейками, рядом – площадка с уличными тренажёрами. Около моста, выполненного в восточном стиле, обустроят сад камней. В нижней части обустроят детские площадки – обычную и для детей с ограниченными возможностями, а также вторую спортплощадку. Здесь появятся и специальные тренажёры, которыми смогут пользоваться инвалиды. Вокруг спортивных площадок высадят кустарник, образующий живую изгородь. Отремонтированы 8 из 10 лестниц, которые ведут в овраг, на склонах высадят траву. Также в парке отремонтируют фонари, установят скамейки и туалетные кабинки.

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