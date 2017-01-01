Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ход работ по возведению первого буддийского храма в столичном районе Отрадное

Ход работ по возведению первого буддийского храма в столичном районе Отрадное

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:14
  • 19
  • 0

В столичном районе Отрадное продолжаются работы по возведению первого буддийского храма в Москве. Строители уже возвели 13-ти метровую Ступу Просветления. Идут отделочные работы. Сразу после завершения её строительства будет построен вспомогательный корпус, а затем рабочие приступят к постройке главного здания буддийского храма.

Москва, СВАО, Нововладыкинский проезд, вл. 15

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

36 0
22:13 | Гринфельд Павел
Комфортная погода установилась в Москве 8 августа
18 0
20:45 | Max_019
Реконструкция парка "Отрада" на северо-востоке Москвы
36 0
27.07 19:11 | denis947
Завершен монтаж основных конструкций путепровода через МЦК в районе бывшего завода ЗИЛ
196 2
04.04 22:03 | Max_019
В столичном районе Отрадное началось строительство буддийского храма