Ход работ по возведению первого буддийского храма в столичном районе Отрадное
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:14
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- 19
В столичном районе Отрадное продолжаются работы по возведению первого буддийского храма в Москве. Строители уже возвели 13-ти метровую Ступу Просветления. Идут отделочные работы. Сразу после завершения её строительства будет построен вспомогательный корпус, а затем рабочие приступят к постройке главного здания буддийского храма.Москва, СВАО, Нововладыкинский проезд, вл. 15
- 19
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