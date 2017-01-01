Ход работ по возведению первого буддийского храма в столичном районе Отрадное

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В столичном районе Отрадное продолжаются работы по возведению первого буддийского храма в Москве. Строители уже возвели 13-ти метровую Ступу Просветления. Идут отделочные работы. Сразу после завершения её строительства будет построен вспомогательный корпус, а затем рабочие приступят к постройке главного здания буддийского храма.

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191220

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