Бронзовый горельеф “Стена скорби” устанавливают в сквере на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:20
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Бронзовый горельеф “Стена скорби” устанавливают в сквере на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве. В связи с большими размерами монумента. на место установки. его перевозят по частям из мастерской художников в подмосковных Химках. Два из одиннадцати элементов монумента уже заняли свои места. Завершить установку планируют 28 августа.
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