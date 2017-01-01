Крупное ДТП с пожаром на Варшавском шоссе: 1 погиб, 2 пострадали

Автор: denis947 Дата публикации: 06:42

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Ранним утром на Варшавском шоссе произошло крупное ДТП. На пересечении с Сумской улицей фура, груженная картоном, протаранила остановившиеся на светофоре два легковых автомобиля и фуру. От сильного удара все автомобили моментально вспыхнули. К прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений огнем были охвачены все автомобили. В тушении принимают участие 4 пожарных автомобиля. По предварительным данным в результате ДТП погиб один человек и еще двое пострадали. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра перекрыто.