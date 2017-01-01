Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Крупное ДТП с пожаром на Варшавском шоссе: 1 погиб, 2 пострадали

Крупное ДТП с пожаром на Варшавском шоссе: 1 погиб, 2 пострадали

Автор:
denis947
Дата публикации:
06:42
  • 297
  • 0

Ранним утром на Варшавском шоссе произошло крупное ДТП. На пересечении с Сумской улицей фура, груженная картоном, протаранила остановившиеся на светофоре два легковых автомобиля и фуру. От сильного удара все автомобили моментально вспыхнули. К прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений огнем были охвачены все автомобили. В тушении принимают участие 4 пожарных автомобиля. По предварительным данным в результате ДТП погиб один человек и еще двое пострадали. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра перекрыто.

  • 297
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
07:22 | denis947
Движение по Варшавскому шоссе перекрыто из-за крупного ДТП
40 0
06:08 | denis947
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на 11 км МКАД
38 0
08.08 19:04 | Дмитрий Пурис
Пожар на полигоне ТБО в Башкирии
328 1
07.08 22:42 | denis947
Автомобиль такси влетел в автобус на Каширском шоссе