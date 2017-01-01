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Движение по Варшавскому шоссе перекрыто из-за крупного ДТП

Автор:
denis947
Дата публикации:
07:22
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На пересечении Варшавского шоссе с Сумской улицей произошло крупное ДТП. Столкнулись две фуры и два легковых автомобиля. В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Движение по Варшавскому шоссе перекрыто в обе стороны. Транспорт пущен по дублерам. По последним данным в аварии погиб один человек и еще двое пострадали. Пожарно-спасательные подразделения ведут разбор и проливку сгоревших грузовых фур.

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