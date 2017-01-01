Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Серьёзное ДТП произошло на Варшавском шоссе: 1 погиб, 2 пострадавших

Серьёзное ДТП произошло на Варшавском шоссе: 1 погиб, 2 пострадавших

Автор:
Anna Krasnova
Дата публикации:
09:24
  • 123
  • 0

На Варшавском шоссе на пересечении с Сумской улицей произошло ДТП. Авария произошла в 5 утра. Столкнулись две фуры, которые замяли иномарку. В легковом автомобиле погиб человек, так же ещё одна иномарка пострадала. На видео видно что все пытались помочь достать водителя из помятой иномарки, но не чего не вышло. В конце концов начался пожар все сгорело.

  • 123
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

30 0
10:46 | alekx7171
Пожар произошёл на юге Москвы
1653 1
07:22 | denis947
Движение по Варшавскому шоссе перекрыто из-за крупного ДТП
2090 2
06:42 | denis947
Крупное ДТП с пожаром на Варшавском шоссе: 1 погиб, 2 пострадали
291 0
06:08 | denis947
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на 11 км МКАД
93 0
12.07 10:35 | Евгений Лашкевич
Жители Клинского района встали на пути грузовиков