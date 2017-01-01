Серьёзное ДТП произошло на Варшавском шоссе: 1 погиб, 2 пострадавших

Автор: Anna Krasnova Дата публикации: 09:24

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На Варшавском шоссе на пересечении с Сумской улицей произошло ДТП. Авария произошла в 5 утра. Столкнулись две фуры, которые замяли иномарку. В легковом автомобиле погиб человек, так же ещё одна иномарка пострадала. На видео видно что все пытались помочь достать водителя из помятой иномарки, но не чего не вышло. В конце концов начался пожар все сгорело.