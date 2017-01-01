Пожар произошёл на юге Москвы

Автор: alekx7171 Дата публикации: 10:46

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191234

Пожар произошёл на юге Москвы. Об этом сообщает мобильный репортёр, ставший очевидцем ЧП.На кадрах видно, что по правую сторону от автодороги в небо поднимается облако серого дыма. Клубы заметны на расстоянии нескольких километров. Причём возгорание видно настолько издалека, что определить точное место ЧП автомобилисты не смогли. Им оставалось лишь снимать впечатляющую картину на видео.По словам мобильного репортёра, пожар случился в районе улицы Борисовские пруды около 10:40 утра. Точной информации о месте, причинах возгорания, а также о возможных пострадавших в результате ЧП - нет.