Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар произошёл на юге Москвы

Пожар произошёл на юге Москвы

Автор:
alekx7171
Дата публикации:
10:46
  • 30
  • 0

Пожар произошёл на юге Москвы. Об этом сообщает мобильный репортёр, ставший очевидцем ЧП.

На кадрах видно, что по правую сторону от автодороги в небо поднимается облако серого дыма. Клубы заметны на расстоянии нескольких километров. Причём возгорание видно настолько издалека, что определить точное место ЧП автомобилисты не смогли. Им оставалось лишь снимать впечатляющую картину на видео.

По словам мобильного репортёра, пожар случился в районе улицы Борисовские пруды около 10:40 утра. Точной информации о месте, причинах возгорания, а также о возможных пострадавших в результате ЧП - нет.
  • 30
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
10:30 | Uwis
Центральный офис банка "Анелик РУ"
1653 1
07:22 | denis947
Движение по Варшавскому шоссе перекрыто из-за крупного ДТП
123 0
09:24 | Anna Krasnova
Серьёзное ДТП произошло на Варшавском шоссе: 1 погиб, 2 пострадавших
56 0
08.08 16:08 | mreportertv
Горе-рабочие проломили крышу дома деревом