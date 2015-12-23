На Таганской площади горит двухэтажное здание

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 16:45

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В торговом центре "Атом" на Таганской площади, д. 86/1 произошел пожар, предварительно, на первом этаже. Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 120 человек. О пострадавших не сообщается. Движение автотранспорта перекрыто по Гончарной ул. и по Н. Радищевской ул. В 14:34 объявлен ранг пожара номер 3. Произошло частичное обрушение конструкций кровли. Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 15:15 ранг пожара снижен до номера 2, в 15:46 пожар был локализован, а в 15:53 полностью ликвидирован. На месте работали 48 подразделений и 145 человек личного состава.