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На Таганской площади горит двухэтажное здание

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
16:45
  • 119
  • 1

В торговом центре "Атом" на Таганской площади, д. 86/1 произошел пожар, предварительно, на первом этаже. Из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 120 человек. О пострадавших не сообщается. Движение автотранспорта перекрыто по Гончарной ул. и по Н. Радищевской ул. В 14:34 объявлен ранг пожара номер 3. Произошло частичное обрушение конструкций кровли. Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 15:15 ранг пожара снижен до номера 2, в 15:46 пожар был локализован, а в 15:53 полностью ликвидирован. На месте работали 48 подразделений и 145 человек личного состава.

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  • 1

Комментарии (1)

  • alextsaryev99
    16:40
    Если можно , замените заголовок, Пожар на Таганской площади ликвидирован
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