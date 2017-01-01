В Крёкшино открыт новый автодорожный путепровод

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Движение по новому путепроводу открыли в поселке Крёкшино на 36-м километре Киевского направления Московской железной дороги. Это последний этап модернизации дорожной сети в районе Киевского шоссе. Путепровод позволит увеличить в пять-шесть раз пропускную способность автодороги, связывая между собой Минское, Киевское направление. Железнодорожные переезды – одна из главных проблем автомобилистов. Из-за низкой пропускной способности старого наземного железнодорожного переезда в течение часа в одном направлении здесь могли проехать не более 350 автомобилей. Это создавало проблемы, в том числе для городских автобусов. А пересечение на одном уровне потоков авто- и железнодорожного транспорта вызывало риск аварийных ситуаций. Еще один недостаток старого переезда – отсутствие тротуаров. Реконструкция началась в январе 2016 года. За полтора года строители возвели двухполосную эстакаду (по одной полосе движения в каждую сторону) длиной 168 метров. Это позволило увеличить пропускную способность переезда в пять-шесть раз – до 1600–2100 автомобилей в час (в одном направлении). Одновременно до двух полос в каждом направлении расширили дорогу от улицы Солнечной до Центральной (всего 3,1 километра), а в подэстакадном пространстве и на дублёрах сделали разворот и съезды. Вдоль путепровода установлены шумозащитные экраны (свыше 800 метров), ограждающие от шума и пыли жилые дома в Крёкшине и одноименном садоводческом некоммерческом товариществе. Для пешеходов, в том числе маломобильных граждан, сделан тротуар шириной 2,25 метра. Кроме того, наземные переходы оборудованы пониженным бортовым камнем (высота – четыре сантиметра), пандусами и тактильной плиткой. «На путепроводе сделан тротуар, позволяющий в том числе проходить людям с колясками и инвалидам. Они могут по пандусу зайти и съехать плавно с путепровода уже на дорогу, то есть к остановкам общественного транспорта. Новый путепровод обеспечит комфортную транспортную связь между Боровским и Минским шоссе, позволит ликвидировать заторы и увеличить пропускную способность дорог: в направлении Боровского шоссе в шесть раз, Минского шоссе – в пять раз.