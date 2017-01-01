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На Поклонной горе положили новый асфальт

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
09.08 20:52
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На Поклонной горе полностью заменили асфальтовое покрытие.

  • 19
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Комментарии (0)

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