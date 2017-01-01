Новая автобусная остановка возмутила жителей села Новолокти в Новосибирской области

Автор: Аноним Дата публикации: 10:29

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191271

Новая автобусная остановка возмутила жителей села Новолокти в Новосибирской области.На Советской улице оборудовали новую автобусную остановку. Состояние которой, как сообщает мобильный репортёр, оставляет желать лучшего. Так, стоянку для пассажирского транспорта попросту залили бетоном, который уже начал трескаться. Стойкость конструкции опалубки - также вызывает сомнения у автора ролика: "Стоит деревяшки убрать - щебёнка из-под них высыпется асфальт обломится. Вполне возможно, что остановка может и упасть," - рассказывает мобильный репортёр.По словам местного жителя, такая остановка было оборудована на бюджетные деньги за 350 тысяч рублей.