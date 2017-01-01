Новая автобусная остановка возмутила жителей села Новолокти в Новосибирской области
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 10:29
-
- 28
На Советской улице оборудовали новую автобусную остановку. Состояние которой, как сообщает мобильный репортёр, оставляет желать лучшего. Так, стоянку для пассажирского транспорта попросту залили бетоном, который уже начал трескаться. Стойкость конструкции опалубки - также вызывает сомнения у автора ролика: "Стоит деревяшки убрать - щебёнка из-под них высыпется асфальт обломится. Вполне возможно, что остановка может и упасть," - рассказывает мобильный репортёр.
По словам местного жителя, такая остановка было оборудована на бюджетные деньги за 350 тысяч рублей.
- 28
Комментарии (0)