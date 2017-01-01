Укладку асфальта в лужи во время дождя запечатлели жители Приморья

Автор: IvanGroznyi Дата публикации: 09:47

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191272

В ЗАТО Фокино клали асфальт под дождём. Свидетелем ремонта не по погоде стал мобильный репортёр. По его словам, работы велись на улице Карла Маркса, во дворе дома №37А.На кадрах видно, как средь луж виднеются островки свежего асфальта. "Поверхность не подготовлена, ямы не обработаны," - отмечает автор ролика. При этом, как сообщает местный житель, на улице продолжал идти дождь. А асфальтоукладчик - продолжал закатывать только что отремонтированные ямы."Так делается по всей стране, и ничего этим видео не добиться!"- в своё оправдание говорят рабочие, замеченные жителем Приморского края за укладкой асфальта в дождь.