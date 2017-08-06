"Как по волнам": автомобилисты возмущены новой дорогой в Нижегородской области
- Автор:
- Stanislav545
- Дата публикации:
- 11:54
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- 19
По словам мобильного репортёра, на участке автодороги постелили новый асфальт, движение по которому напоминает плавание по волнам. "Асфальт новый, но все криво, всюду перепады высоты," - рассказывает автор видео.
"Были в шоке от качества дорожного полотна на 546-548 км трассы М7. Кто то же принимал эту работу!? Было бы правильно привлечь внимание к этому вопросу и проверить все!" - пишет автомобилист.
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