"Как по волнам": автомобилисты возмущены новой дорогой в Нижегородской области

Автор: Stanislav545 Дата публикации: 11:54

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191275

Автомобилисты возмущены качеством дорожного полотна на трассе М7 "Волга" в Нижегородской области.По словам мобильного репортёра, на участке автодороги постелили новый асфальт, движение по которому напоминает плавание по волнам. "Асфальт новый, но все криво, всюду перепады высоты," - рассказывает автор видео."Были в шоке от качества дорожного полотна на 546-548 км трассы М7. Кто то же принимал эту работу!? Было бы правильно привлечь внимание к этому вопросу и проверить все!" - пишет автомобилист.