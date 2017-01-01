В Сочи разрушается лестница к микрорайону Хоста
- Автор:
- victorianec
- Дата публикации:
- 12:31
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По словам автора видео, ступеньки, которые начинаются у дома №19 на Сухумском шоссе (санаторий "Восход") и ведут к одному из микрорайонов города, ремонтировали в конце 2012 года. И почти полгода после ремонта ступеньки были отличные, людям было удобно спускаться и подниматься. "Я, инвалид с детства 2 группы, мог нормально спуститься в Хосту и подняться домой в перерывах между автобусами," - рассказывает мобильный репортёр. Однако счастье местных жителей оказалось недолгим.
После того, как в городе проходил дождь, лестница начала разрушаться: трещать и спускаться вниз под натиском воды и земли. "И вот спустя 5 лет лестница совсем почти уползла вниз. А что очень опасно, вниз вдоль ступенек проложили 10 кв кабель к новой ТП на остановке "Восход"," - добавляет местный житель.
Мобильный репортёр сообщает, что местные жители писали в разные инстанции, на место обещал приехать даже мэр Пахомов. "Но ни ответа, ни приезда мэра мы так и не дождались. Хоть мэр Пахомов и обещал приехать, но вместо него приезжали его люди. Смотрели и ничего так и не сделали," - заключает автор видео.
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