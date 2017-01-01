В Сочи разрушается лестница к микрорайону Хоста

Автор: victorianec Дата публикации: 12:31

22

22 0

22

22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191276

В Сочи разрушается старая лестница, которая ведёт с горы к микрорайону Хоста. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.По словам автора видео, ступеньки, которые начинаются у дома №19 на Сухумском шоссе (санаторий "Восход") и ведут к одному из микрорайонов города, ремонтировали в конце 2012 года. И почти полгода после ремонта ступеньки были отличные, людям было удобно спускаться и подниматься. "Я, инвалид с детства 2 группы, мог нормально спуститься в Хосту и подняться домой в перерывах между автобусами," - рассказывает мобильный репортёр. Однако счастье местных жителей оказалось недолгим.После того, как в городе проходил дождь, лестница начала разрушаться: трещать и спускаться вниз под натиском воды и земли. "И вот спустя 5 лет лестница совсем почти уползла вниз. А что очень опасно, вниз вдоль ступенек проложили 10 кв кабель к новой ТП на остановке "Восход"," - добавляет местный житель.Мобильный репортёр сообщает, что местные жители писали в разные инстанции, на место обещал приехать даже мэр Пахомов. "Но ни ответа, ни приезда мэра мы так и не дождались. Хоть мэр Пахомов и обещал приехать, но вместо него приезжали его люди. Смотрели и ничего так и не сделали," - заключает автор видео.