Здание ТЦ "Атом" после вчерашнего пожара охраняет полиция
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 13:01
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ТЦ "Атом" после вчерашнего пожара охраняет полиция. На данный момент здание оцеплено, по периметру дежурят сотрудники охраны и полиции. Внутрь здания никого не пускают.
9 августа в 13:05 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Таганская пл, д.86/1. До прибытия первых пожарных расчётов из горящего здания было эвакуировано 120 человек. Незамедлительно к месту пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения. Происходило возгорание в двухэтажном торговом здании. В 14:03 объявлен ранг пожара номер 2, а в 14:34 объявлен ранг пожара номер 3. Произошло частичное обрушение конструкций кровли.
Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 15:15 ранг пожара снижен до номера 2, в 15:46 пожар был локализован, а в 15:53 полностью ликвидирован. На месте работали 48 подразделений и 145 человек личного состава.
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