Поле горит под Ростовом-на-Дону

Наводнение смыло дома и огороды после дождя в Уссурийске

Вода перекрыла дорогу "Уссурийск - Пограничный" в Приморье

50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Возгорание произошло на газопроводе в Калуге

Возгорание произошло на газопроводе в Калуге

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:42
  • 13
  • 0

В сети появилось видео ЧП на газопроводе в Калуге, которое произошло в минувший вторник.

Столб огня вырос в районе, где велись дорожно-строительные работы. Всё произошло из-за повреждения трубы диаметром 225 миллиметров. Как результат - утечка газа и, как видно на кадрах, возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. На место аварии вызвали МЧС. Спасателям удалось справиться с открытым горением.

Сообщается, что экстренным службам понадобилось ещё несколько часов после этого, чтобы завершить аварийно-восстановительные работы.
  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
14:30 | mreportertv
Водитель горящего грузовика восхитил пользователей Сети
3246 2
09.08 07:22 | denis947
Движение по Варшавскому шоссе перекрыто из-за крупного ДТП
1 0
14:39 | mreportertv
Носорог устроил переполох на дороге в Индии
52 0
28.07 17:44 | alextsaryev99
Реконструкция газопровода на Волжском бульваре в Москве
156 0
20.07 23:27 | simonoven
Пожар в Калуге (17.07.2017 г.)