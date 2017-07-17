Возгорание произошло на газопроводе в Калуге
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:42
-
- 13
Столб огня вырос в районе, где велись дорожно-строительные работы. Всё произошло из-за повреждения трубы диаметром 225 миллиметров. Как результат - утечка газа и, как видно на кадрах, возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. На место аварии вызвали МЧС. Спасателям удалось справиться с открытым горением.
Сообщается, что экстренным службам понадобилось ещё несколько часов после этого, чтобы завершить аварийно-восстановительные работы.
- 13
Комментарии (0)