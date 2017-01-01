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Водитель горящего грузовика восхитил пользователей Сети

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:30
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В Китае водитель, рискуя жизнью, отогнал горящий грузовик от склада, где стояли другие автомобили. Подробности происшествия можно рассмотреть благодаря видео с нескольких камер наблюдения, которые были установлены около места происшествия.

В кузове находился огнеопасный груз – он вспыхнул внезапно, по неизвестной пока причине. Окружающие растерялись и просто стояли неподалеку, ожидая взрыва бензобака. Видя, что пламя может перекинуться на соседние машины, мужчина рискнул сесть за руль и помчался по улице. Машина могла взорваться в любой момент.

Водитель сумел уехать на безопасное расстояние и, по словам очевидцев, благополучно выбрался из нагревшейся от пламени кабины.
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