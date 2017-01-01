Водитель горящего грузовика восхитил пользователей Сети
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:30
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В кузове находился огнеопасный груз – он вспыхнул внезапно, по неизвестной пока причине. Окружающие растерялись и просто стояли неподалеку, ожидая взрыва бензобака. Видя, что пламя может перекинуться на соседние машины, мужчина рискнул сесть за руль и помчался по улице. Машина могла взорваться в любой момент.
Водитель сумел уехать на безопасное расстояние и, по словам очевидцев, благополучно выбрался из нагревшейся от пламени кабины.
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