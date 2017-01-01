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Носорог устроил переполох на дороге в Индии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:39
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Иду на таран! В сети бурно обсуждают видео, снятое в Индии.

Носорог бежит по дороге и недвусмысленно дает понять: машинам здесь делать нечего. Водители вынуждены объезжать его или даже сдавать назад - ведь столкновение с этим животным массой около 2 тонн не сулит ничего хорошего. Однако, носорог начинает преследовать автомобили. Похоже, всем водителям удается увернуться от массивного разбойника, а затем он уходит с трассы.

Правда, некоторые пользователи, как сообщается, считают, что эти кадры - просто искусный монтаж. Но им отвечают: "Приезжайте в штат Ассам, и вы убедитесь, что гуляющие по дорогам носороги - обычное зрелище в сезон дождей".
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