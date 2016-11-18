Бегун толкнул женщину под колёса автобуса на дороге в Лондоне
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:47
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Эти кадры сняты камерой видеонаблюдения. При замедленном повторе видно: бегун сильно толкнул женщину, которая шла ему навстречу. Она потеряла равновесие и упала буквально под колеса автобуса. К счастью, водитель проявил бдительность и чудеса реакции - он увидел, что произошло, и вовремя вильнул вправо.
Как сообщается, теперь крайне невежливого бегуна, из-за которого мог погибнуть человек, разыскивает полиция.
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