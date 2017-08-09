Неизвестный сжег машину депутата в Белогорске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:54
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"Они явно были спланированы заранее," - пишут пользователи. Преступник выждал часа, пока на улице никого не останется, подошел к иномарке и положил на ее капот какой-то предмет – вероятно, канистру с бензином. После этого мужчина спокойно удалился. А еще несколько секунд спустя раздался взрыв, автомобиль запылал.
Сообщается, что по предварительным данным, хозяину машины нанесли ущерб на сумму в полтора миллиона рублей.
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