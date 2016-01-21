Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Ижевске
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:07
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Мужчина уверен, что его вины в произошедшем нет. Авария случилась на дорожном кольце. Владелец регистратора ехал по своей полосе, не перестраиваясь. Но вдруг его подрезала серебристая легковушка. Водитель затормозить не успел - и врезался в заднюю дверь автомобиля, который сразу же перевернулся.
Сообщается, что информацию о пострадавших в результате ДТП - пользователи не уточняют.
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