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Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Ижевске

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:07
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В Ижевске автомобиль после удара в бок перевернулся на крышу. Видео, записанное на регистратор, выложил в Сеть владелец машины, совершившей таран.

Мужчина уверен, что его вины в произошедшем нет. Авария случилась на дорожном кольце. Владелец регистратора ехал по своей полосе, не перестраиваясь. Но вдруг его подрезала серебристая легковушка. Водитель затормозить не успел - и врезался в заднюю дверь автомобиля, который сразу же перевернулся.

Сообщается, что информацию о пострадавших в результате ДТП - пользователи не уточняют.

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