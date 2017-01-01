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Автомобиль наехал на пешеходов на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:27
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Пять человек оказались под колёсами любителя быстрой езды в Китае.

Как сообщается, люди стояли на пешеходной полосе, разделяющей дорогу, и ждали разрешающего сигнала, чтобы перейти на другую сторону. Неожиданно на дороге появился красный автомобиль, который мчался с большой скоростью - водитель пытался обогнать другие машины слева - там, где стояли люди.

Легковушка вылетела в пешеходную зону и, как видно на кадрах, повалила стоявших на асфальт. После жёсткого удара подняться на ноги смогли лишь двое из них.
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