Автомобиль наехал на пешеходов на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:27
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Как сообщается, люди стояли на пешеходной полосе, разделяющей дорогу, и ждали разрешающего сигнала, чтобы перейти на другую сторону. Неожиданно на дороге появился красный автомобиль, который мчался с большой скоростью - водитель пытался обогнать другие машины слева - там, где стояли люди.
Легковушка вылетела в пешеходную зону и, как видно на кадрах, повалила стоявших на асфальт. После жёсткого удара подняться на ноги смогли лишь двое из них.
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