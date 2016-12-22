Ждун поселился на улице Покровка в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 15:48

23

23 0

23

23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191289

Скульптура голландской художницы Маргрит ван Бреворт по-прежнему настолько популярна, что некоторые магазины ,чтобы привлечь внимание покупателей, посадили под окнами заведения трикотажного Ждуна. Теперь свой Ждун сидит на лавке и на улице Покровка.