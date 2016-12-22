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Ждун поселился на улице Покровка в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:48
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Скульптура голландской художницы Маргрит ван Бреворт по-прежнему настолько популярна, что некоторые магазины ,чтобы привлечь внимание покупателей, посадили под окнами заведения трикотажного Ждуна. Теперь свой Ждун сидит на лавке и на улице Покровка.
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