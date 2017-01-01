Два человека серьёзно пострадали в ДТП на Звенигородском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 16:11

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Столкнулись Шкода и ГАЗель. ГАЗель двигалась по Звенигородскому шоссе в сторону области. Вдруг у машины возникла неисправность и водитель остановил машину в первой полосе. Когда мужчина стал устранять неисправность, то в заднюю часть ГАЗели на большой скорости врезалась Шкода. От удара ГАЗель отбросило в левый ряд, где машина врезалась в отбойник. В результате ДТП пострадал водитель Шкоды. С многочисленными телесными повреждениями его госпитализировали. Пострадал также и водитель ГАЗели. В момент аварии он был сбил своим автомобилем. Пострадавшего госпитализировали. На несколько часов движение в сторону области по Звенигородскому шоссе было заблокировано.