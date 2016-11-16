Пожар на фабрике "Шарм" произошёл в Смоленске

Автор: DenniZGT Дата публикации: 16:52

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Пожар на фабрике "Шарм" произошёл в Смоленске. В небо поднимается густой чёрный дым. О пострадавших не сообщается.