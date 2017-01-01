Новая эстакада заработала на пересечении Щелковского шоссе с СВХ

Автор: denis947 Дата публикации: 16:51

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В Москве открылись две новые эстакады-съезды с Щелковского шоссе при движении в центр на Северо-Восточную хорду (СВХ) в сторону шоссе Энтузиастов и Открытого шоссе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе запуска автомобильного движения на новых дорожных объектах. «Продолжаем строить одну из главных городских магистралей - Северо-Восточную хорду, которая пройдет по самым перегруженным транспортным участкам Москвы. В настоящее время здесь на востоке строится одновременно четыре участка от МКАДа до Открытого шоссе. Сегодня запускается еще один участок эстакады Щелковского шоссе в строну Измайловского. Люди будут ездить уже не час, как они добирались от Измайловского до Щелковки, а за 7-10 минут. Остальные участки от Открытого шоссе до МКАДа будут построены в конце 2018 г., будут сдаваться поэтапно. Так что Северо-Восточная хорда потихоньку, постепенно становится реальным крупнейшим проектом Москвы», - сказал С.Собянин. Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, левоповоротная эстакада-съезд протяженностью 869 м с двумя полосами обеспечивает движение транспорта с Щелковского шоссе на внутреннюю сторону СВХ в сторону шоссе Энтузиастов. Правоповоротная эстакада-съезд длиной 199 м с двумя полосами обеспечивает транспортный поток с Щелковского шоссе на внешнюю строну хорды по направлению к Открытому шоссе. Уточняется, что движение на ней будет открыто позднее - после завершения строительства трассы СВХ до Открытого шоссе.