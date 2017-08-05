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Улицы Ижевска затопило после сильного ливня

Автор:
Татьяна Зененкова
Дата публикации:
21:10
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Затопление дороги после сильного дождя в Столичном микрорайоне Ижевска.

  • 14
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