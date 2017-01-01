В столице ясная и солнечная погода
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:34
-
- 16
Август в столице продолжает курс летних температур. Воздух в городе прогрелся до +24-25 градусов. При этом отмечается небольшая облачность, но осадков не предвидится. Горожане не успевшие покинуть город, проводят досуг на благоустроенных территориях, в парках и на набережных. По данным синоптиков, существенных изменений в погоде не планируется. Осадки в виде дождей и кратковременных гроз вероятны лишь в начале следующей недели.
- 16
Комментарии (0)