В столице ясная и солнечная погода

Автор: tim777 Дата публикации: 19:34

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Август в столице продолжает курс летних температур. Воздух в городе прогрелся до +24-25 градусов. При этом отмечается небольшая облачность, но осадков не предвидится. Горожане не успевшие покинуть город, проводят досуг на благоустроенных территориях, в парках и на набережных. По данным синоптиков, существенных изменений в погоде не планируется. Осадки в виде дождей и кратковременных гроз вероятны лишь в начале следующей недели.