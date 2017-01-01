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История одной свалки в Нижнем Новгороде

Автор:
Алексей
Дата публикации:
20:02
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Мусор из водоема не убирают, а засыпают поверх строительным мусором , игнорируя указы Президента России В. В. Путина о поддержании экологии.

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