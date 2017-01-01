С 10 по 13 августа будет перекрыто движение по Пречистенской набережной и Лубянскому проезду

Автор: tim777 Дата публикации: 20:02

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Пречистенская набережная и Лубянский проезд будут перекрыты с 10 по 13 августа для работ по программе «Моя улица». «Движение транспорта на участке Пречистенской набережной от Новокрымского проезда до Соймоновского проезда будет полностью перекрыто с 23:00 четверга, 10 августа, до 2:00 воскресенья, 13 августа. Перекрытие автомобильного движения необходимо для перекладки инженерных сетей по программе «Моя улица», - сообщил представитель пресс-службы. В мэрии уточнили, что на Пречистенской набережной предстоит переустроить 12 участков сети водостока протяженностью более 110 м, установить смотровые колодцы и дождеприемные решетки, проложить пять участков кабельной канализации общей длиной около 75 м. «На время перекрытия Пречистенской набережной подъезд к жилым домам будет разрешен только для местных жителей и специального транспорта», - уточнил представитель комплекса городского хозяйства. По его словам, с полуночи субботы, 12 августа до 5:00 понедельника, 14 августа, полностью перекрывается движение транспорта в Лубянском проезде. «Движение ограничивается для прокладки 0,75 км траншей для кабельной канализации, в которые будут убраны 11,14 км труб, установлено 26 одинарных и 11 двойных колодцев. Работы предусмотрены программой «Моя улица», - добавили в пресс-службе. Представитель пресс-службы добавил, что замена асфальтового покрытия в Лубянском проезде начнется позже, после завершения необходимых работ по благоустройству этого участка улично-дорожной сети.