Новые контейнерные площадки для мусора стали появляться в столице

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Летом 2017 г. в столице началась реконструкция контейнерных площадок. Вместо открытых площадок устанавливают экобоксы. В северо-восточном округе реконструируют 423 контейнерные площадки. Главной особенностью новых площадок является то, что вокруг контейнеров чисто, экобоксы выглядят аккуратно. Конструкция нового контейнера удобна и для жителей, и, что немаловажно, для коммунальщиков. Верхний люк закрывается герметично – это препятствует распространению неприятного запаха и не позволяет мусору разлетаться. Нечем у таких боксов поживиться и грызунам. Снизу контейнер снабжён дверками: через них рабочие могут легко выкатить наполненную ёмкость. Для того, чтобы открыть верхний люк, внизу бокса имеется педаль. Нажимая на неё, люк открывается.