Строительство православного храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех в Братееве

Автор: Аноним Дата публикации: 21:09

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Ход строительства православного храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех в Братееве. Храм располагается на улице Борисовские пруды, вл. 33, между жилыми кварталами и Братеевским каскадным парком. Возведение началось в начале 2016 года, завершить строительство планируется в конце 2018 года. Сейчас идет заливка монолитного основания между этажами. После разрушения монастыря в 1929 — 1932 годах, в Москве не осталось храмов, посвященных Чуду Архангела Михаила в Хонех, новый возводимый храм, высотой 34 метра, будет первым вновь построенным и посвященным Чуду.