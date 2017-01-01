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Пожар на территории промышленной зоны в подмосковной деревне Слабошейно

Автор:
marina.edasi
Дата публикации:
05:46
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Пожар на территории промышленной зоны по производству бытовок в деревне Слабошейно городского округа Истра Московской области в 1 метре от домов жителей. Горят деревянные вагончики, доски, покрышки, утеплитель, техника, слышны взрывы баллонов с пропаном. На место пожара приехали 7 пожарных машин и 1 скорая.

Россия, Московская область, городской округ Истра, деревня Слабошейно

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