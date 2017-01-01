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Обрушение стены при пожаре на фабрике "Шарм" в Смоленске

Автор:
Аноним
Дата публикации:
05:37
  • 13
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Обрушение стены в результате пожара на фабрике "Шарм" в Смоленске.

  • 13
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