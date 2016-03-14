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Спасательные работы продолжаются на руднике Мир

Автор:
Moss72
Дата публикации:
09:10
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  • 0

Спасательные работы продолжаются на руднике Мир, где произошла авария.

  • 17
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Комментарии (0)

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