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Спасательные работы на руднике Мир в Республике Саха (Якутия)

Автор:
Moss72
Дата публикации:
01:57
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Работы по спасению людей на руднике Мир.

Республика Саха (Якутия), г. Мирный

  • 9
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