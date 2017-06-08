Горе-велоугонщики попали в объектив камеры наблюдения в Майкопе (ВИДЕО)

Автор: KavaCoffee Дата публикации: 12:51

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191324

Неожиданно для владельца кофейни "КАВА Coffee" в Майкопе в его летнике открылся "центр велопроката".Двое парней в 2 часа ночи с большим упорством пытались сорвать с крепления велосипед, служащий декором террасы. Когда им это удалось сделать, они отправились на велосипеде вдвоем бороздить просторы ночного города. Вдоволь накатавшись господа вернули велосипед на место. За что отдельная им благодарность.Но теперь хотелось бы, чтобы уважаемые велоугонщики привеили сварщика и прикрепили бы велосипед к стойке.