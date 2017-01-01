Автомобиль ушёл в занос на дороге в Подмосковье (ВИДЕО)

Автор: Telefon0077 Дата публикации: 09:26

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45 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191325

Автомобиль ушёл в занос на дороге в Подмосковье. Видео с регистратора прислал на сайт mreporter.ru водитель, машина которого внезапно сорвалась в юз.По словам мобильного репортёра, он двигался по Дмитровскому шоссе, в районе поворота на город Талдом. На небольшом изгибе дороги, автомобилист стал уводить машину вправо, как вдруг всё закружилось, и перед лобовым стеклом поднялось облако пыли. После стремительного пируэта водителю всё же удалось остановиться. По словам автора видео, ЧП произошло после наезда на дорожную разметку: "Наехал на белую черту, и машину занесло," - рассказывает мобильный репортёр.К счастью, автомобилист отделался лишь испугом, и в результате неконтролируемого заноса никто не пострадал.